Луценко указал на особый правовой статус проукраинских активистов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Любые нападения на активистов за их проукраинскую гражданскую позицию будут рассматриваться как нападение на украинское государство вне зависимости от того, правы они или нет, заявил в Одессе генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит Укринформ.

Луценко сделал такое заявление на фоне расследования резонансного нападения на общественную активистку из Херсона Екатерину Гандзюк, облитую на улице кислотой и впоследствии умершую в больнице.

По словам генпрокурора, в Одесской области еще "не покончено с сепаратистскими настроениями и сепаратистскими группировками".

Он отметил, что в ряде районов области открыто ведут антиукраинскую пропаганду. При этом генеральный прокурор с сожалением констатировал, что формы этой деятельности не подпадают под признаки уголовных правонарушений, указанных в статьях 110 и 111 Уголовного кодекса — госизмена и призывы к изменению конституционного строя. Но при этом они несут, "по сути, информационную поддержку страны-агрессора", добавил Луценко.

В этой связи он подчеркнул, что любое посягательство на проукраинский элемент будет рассматриваться как посягательство на государственный строй.

"Я хочу, чтобы наша команда силовиков из столицы была услышана: любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы – я имею в виду, если их информация несколько преувеличена или неточная, но никто не позволял ставить под сомнение, что мы живем в украинском государстве", — заявил генпрокурор.

Он добавил, что всех тех, кто будет их "гнобить за то, что они говорят на украинском или думают по-государственному, будут иметь дело с командой".