ЕСПЧ не ответил на просьбу Киева признать украинских моряков военнопленными

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Европейский суд по правам человека оставил без ответа просьбу Киева признать военнопленными украинских моряков, задержанных в Керченском проливе после нарушения границы России, следует из релиза Страсбургского суда, поступившего в РИА Новости.

Украина подала 29 ноября новую межгосударственную жалобу против России в связи с инцидентом в Керченском проливе (на рассмотрении суда находится еще четыре межгосударственные жалобы). В своем ходатайстве правительство Украины просило обязать Россию оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим морякам (которая уже была оказана с первого дня их задержания), а также предоставить информацию о текущем состоянии здоровья членов украинского экипажа, о месте их содержания под стражей и оказании медицинской помощи (такая информация тоже предоставлялась Москвой).

Кроме того, украинское правительство потребовало признать моряков военнопленными, ссылаясь на третью Женевскую конвенцию от 1949 года, и немедленно вернуть их на родину.

После жалобы Украины против РФ суд направил вопросы правительству России и попросил ответить на них до 3 декабря. Минюст РФ выразил обеспокоенность тем фактом, что ЕСПЧ принял к производству "ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия". При этом российская сторона указала, что Страсбургский суд проинформирован о том, что "ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа".

"Суд, применив правило 39 регламента, обязал власти РФ обеспечить всем задержанным украинским морякам необходимую медицинскую помощь (которым она требуется), и особенно тем из них, кто был ранен в момент инцидента 25 ноября", — говорится в поступившем в РИА Новости релизе ЕСПЧ.

Указания на решение ЕСПЧ в отношении требования украинской стороны признать моряков военнопленными в сообщении не содержится.

Согласно 39-му правилу регламента, суд может запретить тому или иному государству совершать действия, способные привести к причинению вреда здоровью заявителя. Киев попросил применить правило 39 в отношении задержанных моряков, так как считает, что в России их жизни под угрозой. Как отмечали в минюсте Украины, требуя применить 39-е правило, Киев добивается немедленного решения об освобождении задержанных на территории РФ украинских моряков.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. По словам адвокатов, всем им уже предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>