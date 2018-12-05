США выражают неготовность к диалогу на равных, отметили в Совфеде

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках международных договорённостей в области разоружения, но не ценой своих национальных интересов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Всем своим геополитическим поведением США выражают неготовность к диалогу на равных. Однако, напомню, что наша страна – уже не та, с которой Штаты заключали ДРСМД. Сегодняшняя сильная, окрепшая Россия — иной вариант диалога, кроме равноправного, и иной вариант уступок, кроме взаимных, не приемлет", — сказал Бондарев.

По его словам, Россия предпочитает договорной характер разрешения потенциальных военных конфликтов и "всячески ратует" за разрядку международной напряжённости, но не ценой своих национальных интересов.

"Россия привержена всем своим обязательствам, скрупулёзно соблюдает все подписанные нами международные документы. Чего нельзя сказать о США, которые все вышеперечисленные документы нарушают", — заметил сенатор.