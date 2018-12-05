США опасаются, что инцидент в Черном море может стать прецедентом в мире

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США опасаются, что инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские военные катера за нарушение госграницы, может стать прецедентом в других частях мира, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Есть много международных проходов – морских проходов – на Ближнем Востоке, в Азии. У нас есть принципиальные причины беспокоиться о такой демонстрации (силы)… а также очень практические и основанные на интересах (США) причины беспокоиться о многих местах в мире, через которые проходят американские войска и торговля, и мы не хотим, чтобы это (инцидент в Керченском проливе – ред.) стало прецедентом", — сказал представитель ведомства.

Стенограмму выступления распространила во вторник пресс-служба госдепартамента.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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США задерживали иностранных граждан не только в море, но и в других государствах в нарушение норм международного права и используя принцип экстерриториальности своего законодательства. К примеру, российский летчик Константин Ярошенко в 2010 году был задержан в Либерии, откуда его доставили в США. В 2011 году его осудили в США в на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.