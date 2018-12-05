США опасаются, что инцидент в Черном море может стать прецедентом в мире

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США опасаются, что инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские военные катера за нарушение госграницы, может стать прецедентом в других частях мира, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Есть много международных проходов – морских проходов – на Ближнем Востоке, в Азии. У нас есть принципиальные причины беспокоиться о такой демонстрации (силы)… а также очень практические и основанные на интересах (США) причины беспокоиться о многих местах в мире, через которые проходят американские войска и торговля, и мы не хотим, чтобы это (инцидент в Керченском проливе – ред.) стало прецедентом", — сказал представитель ведомства.
Стенограмму выступления распространила во вторник пресс-служба госдепартамента.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.