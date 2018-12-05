Госдеп потребовал отпустить задержанных украинских моряков

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем. Я думаю, что это наше постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения (России – ред.), и это (послание – ред.) не будет исключением", — сказал чиновник.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской – глава МИД Павел Климкин.

Он также повторил позицию США относительно инцидента в Керченском проливе. По его словам, это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства".

"Им (России – ред.) должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — добавил представитель госдепартамента.

Провокация в Черном море

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных получили легкие ранения. После инцидента в отношении экипажей кораблей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, суд заключил моряков под стражу.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу, были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>