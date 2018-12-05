Госдеп потребовал отпустить задержанных украинских моряков

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит украинских моряков, задержанных во время провокации Киева в Керченском проливе.
"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем. Я думаю, что это наше постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения (России – ред.), и это (послание – ред.) не будет исключением", — сказал чиновник.
Он также повторил позицию США относительно инцидента в Керченском проливе. По его словам, это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства".
"Им (России – ред.) должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — добавил представитель госдепартамента.
Провокация в Черном море
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу, были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.