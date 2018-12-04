Источник рассказал, почему Грызлов покинул заседание в Минске

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Постпред России на переговорах по урегулированию в Донбассе в Минске Борис Грызлов покинул заседание контактной группы во время выступления представителя Киева Евгения Марчука, так как тот начал обсуждать вопрос, не имеющий отношения к минским договоренностям, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

В Минске 4 декабря прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Грызлов покинул зал заседания, когда украинская сторона оглашала заявление по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Она написала в Facebook, что представители Киева призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий после инцидента в Керченском проливе.

Мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно. Контактная группа занимается урегулированием в Донбассе, а не отношениями России и Украины.

В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник подтвердил РИА Новости, что Киев пытался пытался навязать обсуждение инцидента в Черном море.

"Представители Киева стремились навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минском формате", — сказал Мирошник.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>





