На Украине рассказали, на кого хотят обменять задержанных в России моряков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киев готов обменять задержанных в Черном море украинских моряков на кого-то из более чем 300 осужденных на Украине "за антигосударственную деятельность", заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У нас больше 300 человек, осужденных за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого", — сказал Луценко во вторник в Одессе на брифинге, который транслировал телеканал " 112. Украина ".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



