Страны НАТО намерены сохранить присутствие в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Страны НАТО на министерской встрече в Брюсселе с участием Грузии и Украины подтвердили намерение сохранять присутствие в Черном море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во вторник в Брюсселе в рамках встречи глав МИД стран-участниц альянса прошли переговоры с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Основной темой стала ситуация в Черном море.

"НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе", — заявил Столтенберг.

НАТО следит за ситуацией в Черном море, где Киев 25 ноября устроил провокацию: три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны.

"Мы снова призываем РФ незамедлительно освободить украинские корабли и моряков, предоставить свободу навигации в Азовском море", — сказал Столтенберг.