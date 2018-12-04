В Чехии положительно оценили осуществление судоходства в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек считает позитивным сигналом сообщения о том, что суда могут проходить по Керченскому проливу.

то стало первой оптимистичной реакцией от страны-члена ЕС на нынешнюю ситуацию в Керченском проливе.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал обвинения Киева необоснованными, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что "там идет достаточно интенсивная международная навигация". Спустя 8 дней Омелян признал, что движение судов через Керченский пролив осуществляется.

Глава чешского МИД принимает участие в заседание Североатлантического совета в четверг в Брюсселе.

"Мы слышали сообщения, что суда могут проходить через Керченский пролив, и я считаю, что это хороший сигнал", — сказал он журналистам перед началом встречи.

Российская сторона 25 ноября закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено. Крымские власти заявляли, что для тех моряков, кто действует в рамках законодательства, никаких проблем при проходе через Керченский пролив нет.

В МИД РФ ранее заявили, что проверки погранслужбой ФСБ РФ судов в Азовском море правомерны, а увеличение их числа с апреля 2018 года вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину. При этом в министерстве подчеркнули, что "действия российских пограничников не носят дискриминационного характера".

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

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Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.