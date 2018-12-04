В Крыму высмеяли заявления Киева по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Заявления киевских властей относительно судоходства в Керченском проливе напоминают поведение нашкодившего ребенка, которого поставили в угол, но он упорно продолжает отрицать свою вину, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян утверждал, что Россия блокирует заход и выход судов к украинским портам в Азовском море. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал обвинения Киева необоснованными, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что "там идет достаточно интенсивная международная навигация". Спустя 8 дней Омелян признал, что движение судов через Керченский пролив осуществляется.

"Господин Омелян ведет себя как нашкодивший ребенок, которого поставили в угол, но он упорно продолжает отрицать свою вину в поедании лишнего количества сладостей. Вначале украинская сторона устраивает провокацию с участием военных кораблей, вводит у себя в стране военное положение, обвиняет во всем произошедшем Россию, а потом делает вид, что ничего не произошло, и искренне удивляется в неких ограничениях по передвижению украинских судов в Азово-Черноморском бассейне", — сказал Полонский.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Российская сторона в целях безопасности закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов. На следующий день судоходство было возобновлено. Крымские власти заявляли, что для тех моряков, кто действует в рамках законодательства, никаких проблем при проходе через Керченский пролив нет.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

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Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.