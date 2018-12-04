Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

Главы делегаций государств-участников Группы двадцати, приглашенных государств и международных организаций с супругами на церемонии совместного фотографирования в театре Колон перед торжественным концертом в честь открытия саммита G20 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Главы делегаций государств-участников Группы двадцати, приглашенных государств и международных организаций с супругами на церемонии совместного фотографирования в театре Колон перед торжественным концертом в честь открытия саммита G20 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа "на ногах" на саммите G20 длилась десять-пятнадцать минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп сам подошел к Путину на торжественном приеме, уточнил он.

Российский президент проинформировал своего коллегу о ситуации в Керченском проливе. "Подробно, как это можно было успеть за 10-15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего. И президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", — отметил Ушаков.

Он также сообщил, что Путин и Трамп затронули тему Украины.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Ушаков рассказал, что Трамп сам подошел к Путину во время торжественного приема на "двадцатке". Лидеры беседовали 10-15 минут об инциденте в Керченском проливе и ситуации на Украине pic.twitter.com/F7rxPENJZO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 декабря 2018 г.

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Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.