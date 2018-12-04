Лидеры ЕАЭС обсудят развитие цифровой экономики 6 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенково время встречи с главами делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске. Архивное фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенково время встречи с главами делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС 6 декабря на заседании совета в узком составе обсудят развитие цифровой экономики, регулирование интернет-рынка, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Несколько вопросов вынесено на повестку дня: это цифровая экономика. Президенты заслушают доклад председателя коллеги ЕЭК Тиграна Суреновича Саркисяна о ходе реализации цифровой повестки дня союза до 2025 года", — сказал он.

Ушаков также отметил, что лидеры обсудят различные аспекты уже согласованной политики в области регулирования интернет-рынка, а также развития сетевых технологий.

Ушаков уточнил, что в этом году в ЕЭК создано специальное подразделение, которое занимается отбором и продвижением перспективных совместных проектов в цифровой сфере. В 2018 году в комиссию поступило 37 проектных заявок, 8 было отобрано, 19 находятся в проработке, а 10 отклонены.