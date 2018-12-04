Ушаков прокомментировал реакцию Путина на отказ Трампа от встречи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия не обиделась на отказ президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, но выражает сожаление, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

"Я хочу сказать, что мы не обиделись. Мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа встретиться в Буэнос-Айресе, мы сказали, что мы выражаем сожаление", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, испытывают ли в Кремле обиду в связи с отказом Трампа проводить встречу с Путиным.

По его словам, Москва отмечает наличие множества тем, необходимых для взаимодействия двух стран, в том числе по вопросам стратегической безопасности в мире.

Кроме того, он напомнил, что, несмотря на отмену встречи, РФ снова выразила готовность продолжать контакт.