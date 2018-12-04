Выборы на Украине выиграет проамериканский президент, считает Азаров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лояльный США политик будет стоять во главе Украины независимо от результатов предстоящих президентских выборов, считает экс-премьер Николай Азаров.

"Украина у них (у США, — ред.) в кармане. Кто бы ни пришел на выборах — это их человек. И (нынешний глава государства Петр — ред.) Порошенко сопротивляться не будет, если ему скажут: "парень, ну ты не играйся". Он сядет и будет молчать. Как многие в 2013 году замолчали", — считает Азаров.

По его словам, "никто эту добычу не выпустит из рук, это крупная их (американцев — ред.) добыча, удача". По мнению экс-премьера, выборы будут сфальсифицированы в выгодном для США ключе.

"Прошлые выборы (2014 года, — ред.) считал абсолютно сфальсифицированными. И эти выборы признавать нельзя, потому что это не выборы. Выборы — это когда есть выбор. Сейчас — 40 оттенков коричневого. Зеленский, Вакарчук — между ними разницы нет абсолютно", — заявил он на пресс-конференции в Москве.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 10% избирателей.