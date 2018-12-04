Азаров оценил последствия выхода Украины из договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы будут не признаны соседом, если не станет продлевать договор о дружбе с Россией, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении действия этого договора.

"Если денонсировать этот договор, Украина станет единственной страной в Европе, чьи границы будут не признаны соседом. А они 2 тысячи километров", — рассказал Азаров на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, он напомнил, что на этом договоре базируются многие другие двусторонние соглашения. "Все эти вопросы опять станут открытыми. Кто от этого выиграет? Разумеется, украинский народ от этого не выиграет", — считает экс-премьер Украины, добавив, что нынешний договор от дружбе готовился пять лет, "и его подготовка не была простой".

Азаров был премьер-министром Украины в 2010-2014 годах.

В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.