Россия и Индия обсуждают график проведения учений "Индра-2019"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Индия и Россия обсуждают график проведения совместных военных учений "Индра-2019", заявил в интервью РИА Новости посол в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Да, конечно, это очень активная составляющая нашего военного сотрудничества. В ходе визита главы ВМФ эта тема обсуждалась. В прошлом году прошли учения с привлечением сил флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей, в следующем году мы также планируем их проведение", — сказал посол.

Дипломат уточнил, что даты их проведения пока "не определены". "Но думаю, что график на следующий год будет согласован до конца текущего года", — добавил он.

Учение "Индра-2018" проходило в период с 18 по 28 ноября в индийском штате Уттар Прадеш, в нем было задействовано 500 военнослужащих России и Индии и порядка 30 единиц боевой техники. На период проведения "Индры" принимающая сторона предоставила российским военнослужащим танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2.

Читайте полный текст интервью >>