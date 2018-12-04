Посол Индии: сотрудничество с Россией по космосу станет счастливой историей

До конца года Индию с визитами посетят министр обороны РФ Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. О том, что будут обсуждать на встречах в Нью-Дели российские официальные лица, как идет сотрудничество в военной сфере, что Индия намерена делать в условиях американского запрета на покупку иранской нефти и как Россия может помочь Нью-Дели в строительстве первого индийского космического корабля, рассказал РИА Новости в своем первом интервью в новой должности посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

— Уходящий год был очень плодотворным с точки зрения укрепления двусторонних связей между Россией и Индией. Немалую роль в этом сыграл прошедший Санкт-Петербургский экономический форум. Начали ли в Нью-Дели подготовку к следующему форуму и насколько представительной будет делегация?

— Конечно, это был очень плодотворный год для российско-индийских отношений. Между нашими странами заключен договор о стратегическом партнерстве, в октябре прошел ежегодный, ставший уже 19-м по счету саммит, в рамках которого президент Путин посетил с визитом Индию. Это был очень успешный визит. И большая заслуга заключается в доверительных и крепких отношениях между Путиным и премьер-министром Индии Моди. Оба лидера заинтересованы в укреплении отношений, а в следующем году мы отметим 20-летие стратегического партнерства.

Как вы помните, у нас прошли очень продуктивные переговоры в Дели по тематике военно-технического сотрудничества, в сфере энергетики и экономики. Инвестиции и взаимный торговый оборот увеличивается. Сейчас он составляет более 10 миллиардов долларов, но это гораздо меньше того потенциала, который существует. И мы хотим увеличивать товарооборот. Инвестиции уже достигли отметки в 30 миллиардов долларов, мы хотим, чтобы они росли и дальше. Индийская экономика сегодня одна из самых быстрорастущих экономик мира, поэтому мы пригласили Россию и российский бизнес участвовать в этом.

Буквально несколько дней назад прошла очень важная встреча в Санкт-Петербурге — первый российско-индийский стратегический экономический диалог. Российскую сторону представлял министр экономического развития Максим Орешкин, индийскую делегацию возглавлял вице-председатель национального института трансформации Индии Раджив Кумар. Был принят ряд важных решений. Мы намерены укреплять наше взаимодействие в цифровой экономике, заинтересованы в большем участии России в развитии инфраструктуры в Индии, хотим увеличить экспорт индийских сельхозтоваров в Россию. Сегодня РФ является одной из крупнейших стран, экспортирующих сельскохозяйственные товары, но Индия также является крупным поставщиком агропромышленной продукции и мы хотим устранить все барьеры и препятствия в этой области.

Индия также очень заинтересована в российском Дальнем Востоке. Премьер-министр Индии был приглашен как главный гость на следующий Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре следующего года. Поэтому у нас очень хорошие перспективы в том, что касается планов на 2019 год. Конечно, Санкт-Петербургский международный экономический форум также является важной площадкой, премьер Моди два года назад посещал его, в прошлом году Индию представлял министр торговли. Этот форум помогает выстраивать связи между бизнесами двух стран, а также отношения на уровне регионов. Ряд губернаторов заинтересованы в сотрудничестве с Индией, и мы, кстати, надеемся на участие российского бизнеса в форуме Vibrant Gujarat, который пройдет в январе следующего года в Ахмадабаде. Поэтому в целом картина очень позитивная, но это, конечно, не новость для российско-индийских отношений. Наши страны связаны узами дружбы уже в течение 70 лет. Вы можете быть свидетелями взлетов и падений в отношениях между разными странами, но связи между Индией и Россией всегда были очень позитивными и мы уверены, что с каждым годом они будут только улучшаться.

— А какие мероприятия запланированы, чтобы отметить 20-летие стратегического партнерства между Россией и Индией? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Лавров рассказал, что объединяет Россию, Индию и Китай

— У нас будет двусторонний саммит, на котором планируется принятие отдельного документа по поводу предстоящей годовщины установления стратегического партнерства между Индией и Россией, поэтому мы ожидаем ряд крупных мероприятий, которые последуют после саммита. Скорее всего, он пройдет во Владивостоке. Я имею в виду, что ВЭФ будет совмещен с проведением двустороннего саммита. Также очень важен и форум в Индии — Vibrant Gujarat — это крупная экономическая конференция на международном уровне. Она пройдет 18-20 января в Ахмадабаде. И мы ожидаем, что индийские бизнесмены в ее рамках познакомятся со своими российскими партнерами.

— Какие визиты запланированы до конца года в Индию?

— У нас очень динамичный календарь в том, что касается контактов. Мы рады, что спикер Госдумы господин Володин в декабре посетит Индию по приглашению своей индийской коллеги госпожи Сумитры Махаджан — спикера нижней палаты парламента Индии, который мы называем Лок сабха или Народная палата. Предполагается, что он обратится с речью к индийским парламентариям, а также проведет встречи с руководством страны, включая премьер-министра и президента.

Мы также ожидаем визита министра обороны Сергея Шойгу для участия в заседании межправительственной комиссии по военному сотрудничеству, которое пройдет под председательством его индийской коллеги министра обороны Нирмалы Ситхараман. Предполагается провести обзор нашего продолжительного сотрудничества в военно-технической области. Есть ряд направлений такого сотрудничества, и мы намерены его углубить в том числе в ходе визита Шойгу. Кстати, раз уж мы коснулись темы контактов по военной линии, то только что прошел визит главы ВМФ Индии адмирала Сунила Ламбы в Россию, на прошлой неделе он посетил Москву и Санкт-Петербург и провел встречи с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Еще один важный визит, который предстоит, это визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Нью-Дели, где он встретится со своим коллегой Аджит Довал, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности. Также запланирована встреча Патрушева с премьер-министром Индии. Надеемся, что это будет очень хороший визит. И это естественно, у нас тесные связи по вопросам безопасности, мы поддерживаем плотные контакты между собой. И обсуждаем не только двусторонние вопросы, но и вопросы борьбы с терроризмом, региональные вопросы, которые представляют взаимный интерес, в том числе ситуацию в Афганистане, которая также будет предметом обсуждения и в этот раз. Поэтому, завершая этот год, могу сказать, что он был просто отличным для российско-индийских отношений. И как вы видите, после визита Путина в Индию в октябре мы продолжаем динамику двусторонних визитов. Визит господина Шойгу пройдет 12-13 декабря в Нью-Дели, а Патрушев посетит Индию 6-7 декабря.

— В каком году ожидаются поставки комплексов С-400 в Индию? © Depositphotos / Feverpitch "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару

— Как вы помните, соглашение о поставках комплексов С-400 было заключено во время визита президента Путина в Индию в октябре этого года. Контракт подписан. Мы надеемся, что график поставок будет соблюден, поэтому рассчитываем, что к 2020 году состоится первая поставка, а дальше они пойдут по графику, согласованному в контракте.

— Как поставки С-400 повлияют на обороноспособность Индии и намерена ли в будущем Индия закупить дополнительные системы у России?

— Я не могу говорить о том, что произойдет в будущем. В первую очередь мы намерены выполнить тот контракт, который был заключен. Конечно, С-400 замечательная система. Это и есть причина, по которой Индия развивает сотрудничество с Россией в этой области. Но Индия не единственная страна, которая закупает комплексы С-400. Есть ряд других стран, которые выражают свой интерес к российским системам и уже заключили контракты на их поставку. С-400 — прекрасная система с точки зрения воздушной обороны, с хорошими техническими показателями, поэтому мы очень рады, что контракт был заключен.

— Как Индия будет расплачиваться за комплексы С-400, будет ли задействована схема расчетов в национальных валютах?

— Дискуссии по этому поводу еще продолжаются. У нас общее понимание о том, как мы будем продолжать реализацию заключенных контрактов. Но это касается не только С-400, есть и другие соглашения, и мы ведем обсуждения по нахождению новых путей расчетов, с использованием новых механизмов оплаты. Пока еще нет финальных решений, но общая линия заключается в том, что мы должны больше задействовать механизм расчетов в национальных валютах. Поэтому будут платежи в рупиях и рублях, и мы намерены двигаться вперед в этом отношении на взаимоприемлемой основе. Но детали пока не финализированы.

— В следующем году Россия и Индия планируют проводить учения "Индра"?

— Да, конечно, это очень активная составляющая нашего военного сотрудничества. В ходе визита главы ВМФ эта тема обсуждалась. В прошлом году прошли учения с привлечением сил флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей, в следующем году мы также планируем их проведение. Также увеличилось число обменов между офицерами и нашими военными академиями. После долгого времени российский офицер, наконец, будет посещать занятия в индийском колледже Национальной обороны. Это очень престижное учебное заведение, и мы рады, что подобные обмены между Россией и Индией увеличиваются.

— А когда пройдут учения "Индра-2019"?

— Даты пока не определены, но я думаю, что график на следующий год будет согласован до конца текущего года.

— Американские санкции как-то повлияли на российско-индийское военное сотрудничество?

— Индия и Россия — две суверенные страны, две дружественные страны, которые сами принимают решения о том, каким будет их двустороннее сотрудничество, и мы надеемся, так будет и в дальнейшем. Тем не менее было бы неразумно предполагать, что международная обстановка никак не влияет на то, как и в какой манере мы продвигаемся по пути этого сотрудничества. Тем не менее мы уверены, что у Индии хорошие отношения как с Россией, так и с США. Мы продолжим взаимодействие с обеими странами в должной мере и уверены, что насущные потребности Индии в оборонной сфере будут поняты и поддержаны всеми странами, которых касается такое сотрудничество.

— Были сообщения о том, что Москва и Нью-Дели испытывают сложности в платежах из-за санкций, можете ли вы подтвердить эту информацию? И если действительно возникают сложности, какие шаги предпринимают обе страны, чтобы избежать их в дальнейшем?

— Некоторые российские компании попали под американские санкции. Индия не принимает односторонних санкций, мы можем поддерживать только те санкции, которые были введены по линии ООН. Что касается платежей, конечно, мы ищем возможности того, как они могут быть продолжены, и как я уже упоминал, большее использование национальных валют — одна из опций, которую мы изучаем.

— Испытывает ли Индия давление со стороны США прекратить все военное сотрудничество с Россией?

— Мы находимся в постоянном контакте с США, и я надеюсь, что Вашингтон понимает, что такая страна, как Индия, является крупным азиатским государством, у которого есть свои потребности в области безопасности. Я надеюсь, что в плане отношений с США будет больше понимания о том, как мы хотим продвигаться вперед в будущем.

— Какие шаги намерена предпринять Индия, как только временный вывод из-под санкций США в отношении иранской нефти прекратится?

— Индия является страной, которая очень зависит от поставок нефти. А Иран является крупным поставщиком нефти, 11% наших поставок идут из Ирана, поэтому естественно, что для нас сокращение импорта нефти в короткие сроки будет сопряжено с немалым количеством трудностей. Мы находимся во взаимодействии с нашими партнерами. И по мере этого будем продолжать работать с США и Ираном о том, как это сделать наилучшим образом. С Ираном мы ведем расчеты только в рупиях, у нас есть для этого соответствующее соглашение. Поэтому в отношении того, что будет сделано, как только временный вывод из-под санкций закончится, то мы продолжим взаимодействие с США по этому вопросу.

— Но все-таки, как только временный вывод из-под санкций будет прекращен, планирует ли Индия увеличивать поставки из других стран, например из России?

— Мы намерены расширять наше сотрудничество с Россией в энергетике. И мы уже движемся в этом направлении. Одни из самых крупных зарубежных инвестиций Индии идут как раз в энергетический сектор России. Точно так же Россия вложила большие деньги в энергетический сектор Индии. У нас отличное сотрудничество по проекту "Сахалин-1". И мы проводим постоянные консультации о том, как углубить это сотрудничество. На мой взгляд, в отношении того, что случится с санкциями против Ирана, Индия будет увеличивать энергетическое сотрудничество с Россией. Мы также считаем, что Россия играет очень важную роль в стабилизации глобального рынка нефти. Об этом говорил и президент Путин. Мы очень ценим роль России в том, чтобы волатильность цен на нефть была сведена к минимуму. Как я уже объяснял, у Индии очень высокие потребности в нефти, мы зависим от внешних поставок, и ценовые флуктуации, ценовая волатильность в нефтяном секторе негативно влияют на Индию. Мы, как крупный потребитель, заинтересованы в стабильных и доступных ценах на нефть.

— Вы говорите, что заинтересованы углублять сотрудничество с Россией в энергетике, не могли бы вы уточнить, о чем именно идет речь? Какие есть конкретные планы на следующий год?

— Наши компании — OVL и Роснефть — находятся в постоянном контакте. Идут консультации о сотрудничестве на Дальнем Востоке, я надеюсь, что к тому моменту, когда премьер-министр Моди посетит Россию в сентябре 2019 года, у нас уже будут определенные договоренности. Мы также отмечаем развитие Арктического региона, и это новая сфера для сотрудничества Индии и России, особенно в нефтяном секторе.

— Говоря о региональном сотрудничестве, Индия намерена принять участие в следующем раунде консультаций московского формата по Афганистану в официальном статусе? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин: Россия и Индия могут многократно увеличить взаимные инвестиции

— Да, мы действительно приняли решение участвовать в качестве наблюдателей в последней встрече московского формата. Но Индия участвовала в предыдущих встречах на официальном уровне и только последний раз — в неофициальном. Причина заключается в том, что у Индии есть хорошо известная позиция о том, как нужно идти вперед в урегулировании в Афганистане. Индия поддерживает мирный Афганистан, где народ этой страны сам определяет свое будущее без всякого влияния извне. Конечно, мы заинтересованы во взаимодействии с Россией по этому вопросу, и мы считаем Москву важным игроком в регионе. Дипломатические усилия, которые предпринимает Россия, должны вести к мирному процессу в Афганистане, который бы полностью принадлежал, велся и контролировался самими афганцами, чтобы народ Афганистана сам мог определить свое будущее, повторю, без внешнего вмешательства. Конечно, у Индии есть поддержка населения Афганистана. И у нас есть прямой интерес в том, чтобы ситуация в Афганистане была урегулирована, а также в том, чтобы московский формат двигался вперед. Мы находимся в постоянном контакте с Россией по вопросу Афганистана и надеемся на скорые российско-индийские консультации по афганской тематике на высоком уровне. Индия будет следить за тем, что происходит на площадке московского формата.

— Все-таки не очень понятно, почему Индия отказалась участвовать в официальном статусе в прошедшей встрече московского формата?

— В этот раз формат встречи был немного изменен. Во-первых, не было официальной делегации правительства Афганистана. Но мы думаем, что очень важно, чтобы правительство сидело за столом. В конце концов, ведь речь идет о будущем Афганистана. И поскольку само правительство Афганистана приняло решение не посылать официальную делегацию, Индия приняла решения также не посылать официальную делегацию.

— Россия заявила, что будет продолжать усилия по организации прямых переговоров между представителями движения "Талибан" и афганским правительством. Но если официальный Кабул снова откажется приезжать на переговоры в Москву, Индия также будет представлена на неофициальном уровне?

— Не хочу загадывать о том, что будет в будущем. Как я уже сказал, Индия и Россия проведут двусторонние консультации. Мы хотим услышать от российских коллег, каковы их планы по следующей встрече московского формата. Со своей стороны, мы объясним свое видение решения проблем Афганистана. Я уверен, что у Индии и России будет общее понимание по этим вопросам. В целом у нас всегда было понимание по Афганистану, и мы хотим такое взаимодействие продолжить. Но приоритет для нас заключается в том, чтобы афганский мирный процесс шел с учетом интересов афганского народа, а афганское правительство должно быть вовлечено в него. Также очень важно, чтобы не было никакого внешнего вмешательства. Но мы работали с Россией в рамках московского формата с самого его основания.

— Вы упомянули двусторонние консультации между Индией и Россией, не могли бы рассказать подробнее, когда они пройдут?

— Мы ожидаем, что они пройдут до конца этого года. Это будут консультации между дипломатами и ключевыми фигурами в министерствах иностранных дел наших стран, ответственными за урегулирование в Афганистане. Встреча пройдет в Нью-Дели.

— Хотели бы затронуть тему сотрудничества между Индией и Россией в космосе. Каким Индия видит вклад России в проект космического корабля "Гаганьян"?

— Мы очень рады, что в ходе визита президента Путина в Индию российское правительство заверило нас в том, что Россия окажет всю возможную поддержку для первого индийского астронавта, который отправится в космос на индийском космическом корабле. То есть индийские астронавты уже бывали в космосе, я говорю о Ракеше Шарма, который отправился в космос на советской космическом корабле — это, кстати, один из символов крепкой дружбы между Индией и Россией на протяжении многих лет. Но если мы говорим о проекте космического корабля "Гаганьян", то мы говорим о том, что индийский астронавт полетит в космос на индийском корабле. Есть несколько сфер, где Роскосмос сможет оказать помощь и содействие индийскому космическому агентству ISRO (Indian Space Research Organization). Недавно у меня состоялась встреча с господином Рогозиным, который еще раз подтвердил желание Москвы сотрудничать по этому проекту. У России очень много опыта в пилотируемых запусках. У наших стран также прекрасная традиция сотрудничества в области космоса. Итак, мы хотим запустить миссию до 2022 года, поэтому практическая работа начнется уже в следующем году, ведь остается не так много времени до запуска, для тренировки экипажа. Мы ожидаем, что в 2019 году будет много активности по проекту "Гаганьян".

— В какой форме Россия может сделать свой вклад в это практическое сотрудничество, о котором вы говорите? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Путин призвал к снижению барьеров в торговле с Индией

— Я думаю, что оно будет идти в нескольких сферах. У нас есть уже немало экспертиз в Индии по космическому кораблю, но не так много в том, что касается пилотируемого полета. И это как раз та сфера, где мы будем искать помощи России: в основном в том, что касается обучения, некоторого специального оборудования, а также обмена опытом в пилотируемых миссиях.

— Какого рода оборудование? Вы имеете в виду, например, двигатели для космического корабля?

— Нет, двигатели будут индийскими. Я имею в виду, например, медицинское оборудование или оснащение скафандров.

— То есть помощь России в конструировании космического корабля вам не понадобится?

— Конечно, будут некоторые области, детали, где нам понадобится сотрудничество с Россией, потому что это будет пилотируемый космический корабль.

— Когда будет подписано соглашение с Россией о короткой тренировочной миссии индийского астронавта на Международной космической станции?

— Переговоры продолжаются, мы надеемся, что они будут завершены в начале следующего года.

— Повлияют ли последние инциденты в российской космической отрасли, особенно предпоследний неудачный запуск ракетоносителя "Союз М-10", на развитие двустороннего сотрудничества Москвы и Нью-Дели в космической сфере?

— Нет, я так не думаю, конечно, нет. Ни одно механическое устройство не может быть стопроцентно застраховано от опасности инцидента. К тому же у России есть послужной список безопасных полетов, так же, как и у Индии. К тому же инцидент с "Союзом" как раз продемонстрировал, что все необходимые протоколы по обеспечению безопасности экипажа сработали отлично. Я бы сказал, что данный случай доказал, что российские технологии хороши: двое космонавтов в итоге не пострадали. Поэтому мы продолжим работать с нашими российскими коллегами. У нас есть стопроцентная уверенность в российских технологиях и опыте работы в космической сфере, и даже больше. Речь идет о сотрудничестве двух космических держав, и мы уверены, что это будет счастливой историей.

— Приняла ли Индия решение о месте строительства второй очереди АЭС "Кундакулам" и есть ли задержки с платежами по текущему контракту?

— Наше сотрудничество с Россией продвигается особенно активно в реализации проекта "Кундакулам", и оно является долгосрочным. Блоки "Кундакулам-1" и "Кундакулам-2" уже работают, блоки 3 и 4 строятся, и мы уже заключили контракты на возведение "Кундакулам-5 и 6", в связи с чем проводится много мероприятий. Существовали некоторые проблемы в отношении работы "Кундакулам-1" и "Кундакулам-2", но мы рады, что после визита президента Путина в Индию многие из этих трудностей были урегулированы. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев оставшиеся вопросы и трудности по эксплуатации данных блоков будут полностью устранены.

У нас существует план сотрудничества между департаментом атомной энергетики Индии и Росатомом. Часть этого плана состоит в том, чтобы возвести вторую очередь "Кундакулам", но где серийное производство будет с большей локализацией: объем выпускаемого локализованного продукта будет постепенно увеличиваться.

© Фото : Petr Pavlicek/IAEA Индия подбирает площадку для новой совместной с Россией АЭС Мы согласовали несколько мест для строительства этой второй очереди АЭС, но процесс отбора еще не завершен из-за экологических соображений или по причине нехватки больших площадей для строительства. В большинстве случаев местные общины поддерживают строительство, но есть несколько вопросов, которые требуют решения. Мы прикладываем для этого необходимые усилия, и я уверен, что мы сможем успешно завершить переговоры по выбору места для строительства.

Однако позвольте мне подчеркнуть, что нынешний участок АЭС "Кундакулам" не был полностью использован, два реактора уже работают, два реактора находятся в стадии строительства, и там есть земля для еще двух реакторов. В целом же мы считаем Россию очень надежным партнером и очень признательны российской стороне за поддержку. И мы хотели бы видеть Россию частью развивающейся ядерной промышленности в Индии.

— Есть ли задержки с оплатой текущих контрактов?

— Нет, их не существует.