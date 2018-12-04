Патрушев совершит визит в Индию

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Нью-Дели ждут с визитом секретаря Совбеза России Николая Патрушева 6-7 декабря, запланирована его встреча с премьер-министром страны Нарендрой Моди, сказал в интервью РИА Новости посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Еще один важный визит, который предстоит, – это визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Нью-Дели, где он встретится со своим коллегой Аджит Довал, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности. Также запланирована встреча Патрушева с премьер-министром Индии", — сказал дипломат.

По его словам, у России и Индии есть "тесные связи по вопросам безопасности, мы поддерживаем плотные контакты".

"И обсуждаем не только двусторонние вопросы, но и вопросы борьбы с терроризмом, региональные вопросы, которые представляют взаимный интерес, в том числе ситуацию в Афганистане, которая также будет предметом обсуждения и в этот раз", — заявил посол.