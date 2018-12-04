На Украину не пустили более 600 россиян после введения военного положения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну более 600 граждан РФ с начала действия военного положения, число россиян, желающих посетить Украину, за это время уменьшилось в три раза, сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"На сегодня нами не пропущено более 600 граждан Российской Федерации… За это время посещаемость уменьшилась в три раза", — сказал Цигикал в интервью телеканалу UA:TV, которое было записано в понедельник.

Он добавил, что не только мужчинам, но и женщинам могут отказать во въезде в Украину, если на это есть определенные причины.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.