В Крыму сообщили о переговорах по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Крыму сообщили о том, что идут переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Такое заявление сделала сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.

По её словам, глава Крыма Сергей Аксёнов держит ситуацию на контроле.

Ранее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков, часть из которых — с "ЯМК-0041".

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041".

Задержание "ЯМК-0041"

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" задержали у берегов Крыма в мае. Оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.

Против капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. Он содержался в СИЗО Симферополя, но недавно его отпустили под подписку о невыезде.

На судно наложен арест.