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В Крыму сообщили о переговорах по обмену капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"

Сюжет:
Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд" (231)
(обновлено: 12:38 04.12.2018)
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© Фото : ДП "СЕТАМ"Рыболовецкое судно Норд. Архивное фотоРыболовецкое судно Норд. Архивное фото
© Фото : ДП "СЕТАМ"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Крыму сообщили о том, что идут переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Капитан судна Норд Владимир Горбенко. Архивное фото
© РИА Новости / Дарья Егорова
Капитан судна "Норд" надеется вернуться к экипажу и любимому делу
Такое заявление сделала сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации по регламенту.

По её словам, глава Крыма Сергей Аксёнов держит ситуацию на контроле.

Ранее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков, часть из которых — с "ЯМК-0041".

Задержание "Норда"

Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.

Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Моряки судна Норд вернулись в Крым. Архивное фото
© РИА Новости Крым
Моряки судна "Норд" не намерены менять профессию
Капитану судна инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041".

Задержание "ЯМК-0041"

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" задержали у берегов Крыма в мае. Оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.

Против капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. Он содержался в СИЗО Симферополя, но недавно его отпустили под подписку о невыезде.

На судно наложен арест.

© РИА Новости / Дарья Егорова / ФСБ РФКапитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко и капитан украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий
© РИА Новости / Дарья Егорова / ФСБ РФ
Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко и капитан украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий
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