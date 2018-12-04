МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Крыму сообщили о том, что идут переговоры об обмене удерживаемого на Украине капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.
По её словам, глава Крыма Сергей Аксёнов держит ситуацию на контроле.
Ранее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков, часть из которых — с "ЯМК-0041".
Задержание "Норда"
Крымское судно "Норд" под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами.
Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Сообщалось, что Россия не против обмена экипажа "Норда" на моряков украинского "ЯМК-0041".
Задержание "ЯМК-0041"
Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" задержали у берегов Крыма в мае. Оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе.
Против капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. Он содержался в СИЗО Симферополя, но недавно его отпустили под подписку о невыезде.
На судно наложен арест.