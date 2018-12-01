Капитана украинского судна "ЯМК-0041" отпустили под подписку о невыезде

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, задержанного в России за браконьерство, отпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"По нашему законодательству он (Новицкий) совершил преступление, не относящееся к числу тяжких, поэтому я ходатайствовала о замене ему меры пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Ему применили меру пресечения о содержании под стражу, потому что у него нет постоянной регистрации в Крыму, и его отпускать было некуда. Но мы связались с украинской стороной, ему сняли жилье, и он был отпущен под подписку о невыезде", — сказала Москалькова РИА Новости.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна "Норд" Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Судно "Норд" под флагом России было задержано украинскими пограничниками в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в уголовных преступлениях по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".