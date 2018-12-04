Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул инициативу о введении новых санкций против российских граждан и компаний после инцидента у Керченского пролива. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV.
Как заявил генпрокурор, украинские власти должны ввести по отношению "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры".
Луценко, в частности, призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны "до полной деоккупации".
По словам генпрокурора, нужно рассмотреть вопрос введения санкций в отношении российских физических и юридических лиц, так как "в некоторых сферах они имеют монополию" на Украине.
"Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", — подчеркнул Луценко.
Ограничения для судоходства
Также о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента в Черном море рассказал директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев, который прибыл в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.
Макеев при этом выразил сожаление, что введение санкций не является популярной идеей в Брюсселе и ряде столиц Европы.
Провокация ВМС Украины
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую госграницу, после чего на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
Киев обвинил Москву в совершении агрессии. На территории десяти областей Украины введено военное положение, что дает властям возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал инцидент у Керченского пролива заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.