Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко выдвинул инициативу о введении новых санкций против российских граждан и компаний после инцидента у Керченского пролива. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ICTV.

По словам Луценко, он направил соответствующее письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

Как заявил генпрокурор, украинские власти должны ввести по отношению "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры".

Луценко, в частности, призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны "до полной деоккупации".

По словам генпрокурора, нужно рассмотреть вопрос введения санкций в отношении российских физических и юридических лиц, так как "в некоторых сферах они имеют монополию" на Украине.

"Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", — подчеркнул Луценко.

Ограничения для судоходства

Также о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента в Черном море рассказал директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев, который прибыл в Брюссель для участия в переговорах в НАТО.

Он, в частности, призвал наложить для российских кораблей запрет на заходы в порты Европы. По его мнению, также ограничения нужно ввести в отношении тех, кто руководил пограничниками.

Макеев при этом выразил сожаление, что введение санкций не является популярной идеей в Брюсселе и ряде столиц Европы.

Провокация ВМС Украины

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую госграницу, после чего на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Было решено задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в их числе сотрудники СБУ. Они были заключены судом под стражу по обвинению в нарушении госграницы.

Киев обвинил Москву в совершении агрессии. На территории десяти областей Украины введено военное положение, что дает властям возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент у Керченского пролива заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер подчеркнул, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.