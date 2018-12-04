США рассчитывают выработать единый ответ НАТО на инцидент в Черном море

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США рассчитывают на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе выработать единый ответ альянса на инцидент в Керченском проливе, заявил во вторник высокопоставленный сотрудник госдепартамента журналистам на борту самолета госсекретаря США по пути в Бельгию.

Встреча министров пройдет в Брюсселе 4-5 декабря.

"У нас в Соединенных Штатах есть некоторые идеи… Мы очень тесно координировались в последние семь дней с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и вот сейчас мы сконцентрированы на соразмерном объединенном ответе в масштабе альянса… на то, что произошло в Керчи", — сказал представитель госдепа.

Расшифровку его общения с журналистам распространил госдепартамент.

По словам дипломата, Вашингтон рассчитает на то, что союзники "проявят лидерство".

"Есть много всего, что Соединенные Штаты сделали и продолжат делать для украинцев, но мы хотим убедиться, что мы завершим эту неделю с единой позицией", — добавил он.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.