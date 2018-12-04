Тимошенко пожаловалась на "убивающие украинцев " цены на газ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Необоснованно завышенные тарифы на газ убивают украинцев, заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в своей публикации в Facebook.
По подсчетам политика, жителям страны приходится платить более чем в два раза больше "справедливой цены".
"Этого нельзя допустить. Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа — одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль — 3,5 гривны. Людям продают по 8,55 гривны за кубометр", — заключила Тимошенко.
МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета страны на 2019 год.