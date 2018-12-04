БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно, заявил в понедельник на слушаниях в Европарламенте чиновник европейской внешнеполитической службы.

В понедельник в ЕП прошло совместное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороне, посвященное событиям в Черном море, где 25 ноября корабли украинских ВМС нарушили границу РФ и были задержаны. Евродепутаты спросили участников дискуссии, может ли СММ ОБСЕ отслеживать ситуацию в Азовском море.

"Что касается вопроса, входит ли Азовское море в мандат СММ ОБСЕ. Я недавно вернулся из Вены, где была встреча ОБСЕ, и ОБСЕ сказала, что СММ покрывает территорию до Мариуполя и Бердянска, то есть порты и города, но не само море. То есть понадобится дополнительный мандат, который потребует согласия всех, особенно, от одного члена, и получить его будет, вероятно, непросто", — сказал собравшимся глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель.

Ранее чиновник в структурах ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз обратился в ОБСЕ с предложением поручить СММ отслеживать сообщения о событиях в Азовском море.

Это стало реакцией на резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море, в котором содержалось предложение "предпринять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине распространялся на новый район напряженности в Азовском море", а также призыв предусмотреть, при необходимости, усиление санкций.

В дебатах в ЕП также принял участие чиновник НАТО, у которого один из евродепутатов спросил, может ли альянс оказать помощь Украине оружием и боеприпасами. На это чиновник альянса ответил, что у НАТО нет такого мандата, но ничто не запрещает отдельным странам самостоятельно оказывать Киеву помощь.

"Это целиком в компетенции отдельных стран альянса, у НАТО нет мандата, но отмечу в то же время, что Украина не фигурирует ни в каких черных списках с точки зрения регулирования ООН или международного права. То есть это полностью в праве отдельных стран партнеров", — сказал старший сотрудник НАТО по России и Западным Балканам Роберт Пшель.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>