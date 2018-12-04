БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно, заявил в понедельник на слушаниях в Европарламенте чиновник европейской внешнеполитической службы.
"Что касается вопроса, входит ли Азовское море в мандат СММ ОБСЕ. Я недавно вернулся из Вены, где была встреча ОБСЕ, и ОБСЕ сказала, что СММ покрывает территорию до Мариуполя и Бердянска, то есть порты и города, но не само море. То есть понадобится дополнительный мандат, который потребует согласия всех, особенно, от одного члена, и получить его будет, вероятно, непросто", — сказал собравшимся глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель.
Это стало реакцией на резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море, в котором содержалось предложение "предпринять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине распространялся на новый район напряженности в Азовском море", а также призыв предусмотреть, при необходимости, усиление санкций.
В дебатах в ЕП также принял участие чиновник НАТО, у которого один из евродепутатов спросил, может ли альянс оказать помощь Украине оружием и боеприпасами. На это чиновник альянса ответил, что у НАТО нет такого мандата, но ничто не запрещает отдельным странам самостоятельно оказывать Киеву помощь.
"Это целиком в компетенции отдельных стран альянса, у НАТО нет мандата, но отмечу в то же время, что Украина не фигурирует ни в каких черных списках с точки зрения регулирования ООН или международного права. То есть это полностью в праве отдельных стран партнеров", — сказал старший сотрудник НАТО по России и Западным Балканам Роберт Пшель.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.