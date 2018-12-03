Источник рассказал, куда "пропали" украинские катера из порта Керчи

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь", задержанные российскими пограничниками после нарушения госграницы в Черном море и пришвартованные в порту Керчи, не покидали его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, на прежнем месте остался и задержанный украинский буксир "Яны Капу".

Ранее местное издание КерчьИНФО сообщило, что катера отсутствуют у причала, где стояли после задержания.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



