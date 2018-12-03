Источник рассказал, куда "пропали" украинские катера из порта Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь", задержанные российскими пограничниками после нарушения госграницы в Черном море и пришвартованные в порту Керчи, не покидали его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Кроме того, по его словам, на прежнем месте остался и задержанный украинский буксир "Яны Капу".
Ранее местное издание КерчьИНФО сообщило, что катера отсутствуют у причала, где стояли после задержания.
Провокация украинских ВМС
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.
Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.