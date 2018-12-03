В Совфеде оценили планы Украины разорвать договор о дружбе с Россией

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Целью выхода Украины из договора о дружбе и сотрудничестве с Россией является нагнетание истерических настроений в украинском обществе, что повысит шансы президента Петра Порошенко на переизбрание, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Украины в понедельник внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора с РФ о дружбе и сотрудничестве.

"Единственный смысл внесения Петром Порошенко данного законопроекта — дальнейшее нагнетание истерических настроений в украинском обществе, создание благоприятного фона для своей победы на будущих президентских выборах", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, русофобия составит ядро предвыборной программы Порошенко. "Не важно, идет ли речь о его собственной позиции, или она лишь отражает точку зрения представителей западных спецслужб, которые уже давно освоили этажи правительственных зданий в Киеве", — заметил он.

Украина делает все возможное для того, "чтобы убить все отношения с Россией", а договор уже давно не выполняется украинской стороной, добавил Клинцевич, тогда как Россия в своих отношениях с Украиной исходит из сегодняшних реальностей, "удивить нас какими-то недружественными действиями довольно трудно".

"Недопущение провокаций, подобных недавнему инциденту в Азовском море, — ничего большего от Киева, если говорить о позитиве, в настоящий момент мы не ждем", — заключил сенатор.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.