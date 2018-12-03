В Одессе создали Совет по обороне

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Совет по обороне создан в Одессе на период действия военного положения, говорится в распоряжении мэра города Геннадия Труханова.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"В Одессе на период военного положения власти создали Совет обороны города с целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения", — говорится в распоряжении.

Возглавил новый орган мэр и его заместители. В число членов совета также вошли представители ВМС, оперативного командования Юг, военно-воздушных сил, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, военных комиссариатов.

Ожидается, что первое заседание совета состоится уже сегодня, 3 декабря.

Ранее по распоряжению председателя Одесской обладминистрации Максима Степанова был создан совет обороны Одесской области.

Инцидент в Черном море, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями, обострил и без того непростые отношения Киева и Москвы. На фоне произошедшего Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.