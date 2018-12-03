В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по разоружению

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Очередное высказывание президента США Дональда Трампа о необходимости разоружения воспринимается как некое ритуальное действо, хотелось бы серьезных предложений, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Трамп в понедельник написал в Twitter , что уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Это примерно как сказать России и Китаю: "Доброе утро, друзья!" При всем содержательном позитиве отдает ритуальностью и необязательностью. Хочется, чтобы столь значимые инициативы облекались в серьезную и стратегическую форму", — отметил Морозов.

В противном случае, по его словам, "они окончательно девальвируются и перестанут серьезно восприниматься". "А ответить пока придется также ритуально: хорошая идея. Ждем-с!" — заключил сенатор.