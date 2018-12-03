Тимошенко почти вдвое обошла Порошенко в предвыборной гонке, показал опрос

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать на предстоящих президентских выборах на Украине 17% жителей страны, действующего главу государства Петра Порошенко — 10%, свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI). В нем приняли участие 2400 респондентов старше 18 лет по всей территории Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

"Согласно обнародованным в понедельник результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре текущего года, среди тех, кто определился, что будет участвовать в голосовании, Юлию Тимошенко поддерживают 17% респондентов, Петра Порошенко и Владимира Зеленского – по 10%", — говорится в опубликованных материалах на сайте группы "Рейтинг".

Поддержка лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко составляет 9%, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко – 8%, другого лидера этой платформы Вадима Рабиновича – 5%. За лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко проголосовали бы 5% опрошенных, за певца и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4%.

Среди всех опрошенных, готовых и сомневающихся принять участие в голосовании, Тимошенко поддерживают 14%, Порошенко и Зеленского – 8%, Гриценко – 7%.

Кроме того, 40% опрошенных считают, что от оппозиции нужен единый кандидат, 20% не согласны с этим и 40% затруднились ответить.