Совфед готовит обращение в ОБСЕ из-за провокаций Украины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совфед готовит обращение к иностранным парламентам и парламентским структурам, включая ОБСЕ и ПА ОБСЕ, в связи с провокациями Киева в отношении России, документ может быть рассмотрен палатой 5 декабря, заявил журналистам в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Комитет на заседании с участием представитель МИД и ФСБ обсудил ситуацию в российско-украинских отношениях в связи с инцидентом в Керченском проливе, введением военного положения в десяти областях Украины и запретом на въезд россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет в республику.

"Мы готовим обращение в адрес иностранных парламентов, парламентских структур, в первую очередь, ОБСЕ и ПА ОБСЕ, мы ожидаем, что наши коллеги решительно осудят эти провокационные действия украинских властей", — сказал Косачев.

По мнению российских сенаторов, последние недружественные шаги Киева в отношении России являются чередой "осознанных провокаций украинской стороны, осуществляемых, возможно, по указке высших властей", сказал политик.

Он также подчеркнул, что в Совфеде расценивают "действия украинской стороны как преступные в отношении как граждан Украины, так и граждан России, заинтересованных в сохранении дружественных отношений" двух стран.