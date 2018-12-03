От "облезка" до "обрубка": рождественская ель в Риме недосчиталась ветвей

РИМ, 3 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Традиционную рождественскую ель установили на площади Венеции в центре Рима. Как и в прошлом году, из-за потрепанного внешнего вида праздничный символ получил обидное прозвище.

Дерево высотой 20 метров должно было затмить неудачу прошлого года: тогда его предшественница засохла и облетела за несколько недель до главного католического праздника. Злосчастную ель, до начала января "украшавшую" голыми ветками одну из самых оживленных площадей города, местные СМИ прозвали "облезком".

Похоже, и в этом году Риму с лесной красавицей не повезло. При транспортировке из северной провинции Варезе, где ель была срублена в конце ноября, у дерева было сломано нескольких крупных ветвей.

Днем в понедельник рабочие на двух автовышках продолжают приводить пострадавшую елку в порядок, отпиливая ветви и складывая их на соседнем газоне. В итоге изначально конусовидная ель превратилась в подобие зеленого веника: если смотреть сверху вниз, почти целая верхушка дерева сменяется вырубленной серединой, а ветви у основания кажутся тоньше, чем на вершине. Итальянские журналисты наградили дерево новым обидным прозвищем, которое можно перевести как "обрезок" или "обрубок".

От полноценного скандала, как это было в прошлом году, городские власти спас тот факт, что римская мэрия не заплатила за рождественское дерево ни цента. Спонсорами стали крупная компания по установке наружной рекламы и международный онлайн-кинотеатр.

Новая рождественская ель, которую украсят 60 тысяч энергосберегающих лампочек и 500 цветных шаров, зажжет свои огни 8 декабря – в один день с деревом на площади Святого Петра в Ватикане.