Проблем с доступом консулов к морякам быть не должно, заявила Москалькова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получала обращений с украинской стороны по выполнению консульской конвенции в отношении военных моряков этой страны, задержанных из-за нарушения российской границы около Керченского пролива, но считает, что проблем с доступом консулов быть не должно.

"Ко мне украинская сторона не обращалась по нарушениям, связанным с выполнением консульской конвенции", — сказала она журналистам.

Она подчеркнула, что консул имеет право посетить своих граждан в установленном порядке. "Я не думаю, что здесь должны быть какие-то препятствия ",- отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, они находятся в СИЗО Москвы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>