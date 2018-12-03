Жалоб от задержанных украинских моряков не поступало, заявила Москалькова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следствие по делу задержанных украинских моряков, нарушивших границу России в Черном море, ведётся в полном соответствии с российским законодательством, жалоб с их стороны в надзорные органы не поступало, заявила в понедельник журналистам в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С их стороны тоже не было на сегодняшний день обращений ко мне или в надзорные органы с жалобами о нарушении законодательства. Я со своей стороны держу связь с украинской стороной. И все, что мне становится известно, я направляю через WhatsApp, письмами или звонками для того, чтобы украинская сторона могла донести до сведения родственников позицию о их состоянии здоровья", — рассказала также омбудсмен.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.