Жалоб от задержанных украинских моряков не поступало, заявила Москалькова

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следствие по делу задержанных украинских моряков, нарушивших границу России в Черном море, ведётся в полном соответствии с российским законодательством, жалоб с их стороны в надзорные органы не поступало, заявила в понедельник журналистам в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что Федеральный конституционный закон не позволяет ей вмешиваться в следствие. "На этом этапе я не вправе посмотреть документы. Моя задача — посмотреть, чтобы они были обеспечены защитой, чтобы при производстве следственных действий не применялись незаконные методы. И я могу с уверенностью сказать, что следствие ведётся в полном соответствии с российским законодательством и права обвиняемых соблюдаются", — сказала Москалькова.

"С их стороны тоже не было на сегодняшний день обращений ко мне или в надзорные органы с жалобами о нарушении законодательства. Я со своей стороны держу связь с украинской стороной. И все, что мне становится известно, я направляю через WhatsApp, письмами или звонками для того, чтобы украинская сторона могла донести до сведения родственников позицию о их состоянии здоровья", — рассказала также омбудсмен.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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