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В НАТО прокомментировали ситуацию вокруг договора о РСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (279)
(обновлено: 14:20 03.12.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. НАТО выступает за контроль над вооружениями, настроена на диалог с Россией по ситуации с договором РСМД, но готова принимать решения для обеспечения безопасности союзников и сохранения сдерживания, если ситуация не изменится в ближайшее время, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу". МИД оценил ситуацию с ДРСМД

Он сообщил, что ситуация с выполнением ДРСМД и "дестабилизирующее поведение РФ" станет темой обсуждения глав МИД стран НАТО на встрече 4 и 5 декабря.

"Мы обсудим ДРСМД, который был поставлен под угрозу со стороны РФ. Москва должна незамедлительно предпринять действия, чтобы соответствовать договору, прозрачным и верифицируемым способом. НАТО твердо выступает за контроль над вооружениями. Мы стремимся к диалогу с РФ и улучшению отношений. Но для этого РФ должна выполнять свои международные обязательства", — заявил генсек НАТО журналистам.

"США проинформировали союзников о своей оценке ситуации с новой российской ракетой, они информировали штаб-квартиру НАТО, ряд столиц. Мы все знаем, что время уходит, что неприемлема ситуация, когда договор о контроле за вооружениями соблюдается только одной стороной. Мы, конечно, обсудим это на переговорах. Пока рано говорить, что скажут министры, но все считают эту ситуацию серьезной", — сказал генсек НАТО.

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
CC0 / U.S. Army /
Американский эксперт предрекла кризис системы контроля над вооружениями

"Я не буду говорить сейчас о конкретном времени, единственное, что я могу сказать, что ситуация, которая сейчас у нас есть, не может продолжаться, и союзники по НАТО сейчас обсуждают, как быть с этим очень серьезным вопросом", — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс оценивает последствия действий РФ и "примет необходимые решения, чтобы обеспечить безопасность союзников и твердые сдерживание и оборону", но при этом альянс не намерен отвечать по принципу "ракета на ракету, танк на танк".

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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bakirov.vasil2018
пока америка не будет выполнять договор то и россия не будет
14:48
03.12.2018
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Paul LXXI
Если диалог будет в таком же хамском тоне как и сами эти громкие заявления, то какой в нём вообще смысл? Да Столтенберг и сам это прекрасно понимает, но такая уж работа, молоть языком то что то надо!
14:42
03.12.2018
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motkov.vladislav
Пока Россия не уничтожит все свои ракеты средней и малой дальности, ни о каких договорах и речи не может идти. С какой стати США будет соблюдать этот договор, если Россия активно создает ракеты, которые подпадают под договор о РСМД? Ну конечно же, Россия будет опять говорить, что она не виновата - это все проклятые американцы со своими беспилотниками. Но кто ей будет верить? России уже в самой России мало кто верит. Неестественно уж свята Россия.
14:24
03.12.2018
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