В НАТО прокомментировали ситуацию вокруг договора о РСМД

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. НАТО выступает за контроль над вооружениями, настроена на диалог с Россией по ситуации с договором РСМД, но готова принимать решения для обеспечения безопасности союзников и сохранения сдерживания, если ситуация не изменится в ближайшее время, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что ситуация с выполнением ДРСМД и "дестабилизирующее поведение РФ" станет темой обсуждения глав МИД стран НАТО на встрече 4 и 5 декабря.

"Мы обсудим ДРСМД, который был поставлен под угрозу со стороны РФ. Москва должна незамедлительно предпринять действия, чтобы соответствовать договору, прозрачным и верифицируемым способом. НАТО твердо выступает за контроль над вооружениями. Мы стремимся к диалогу с РФ и улучшению отношений. Но для этого РФ должна выполнять свои международные обязательства", — заявил генсек НАТО журналистам.

"США проинформировали союзников о своей оценке ситуации с новой российской ракетой, они информировали штаб-квартиру НАТО, ряд столиц. Мы все знаем, что время уходит, что неприемлема ситуация, когда договор о контроле за вооружениями соблюдается только одной стороной. Мы, конечно, обсудим это на переговорах. Пока рано говорить, что скажут министры, но все считают эту ситуацию серьезной", — сказал генсек НАТО.

"Я не буду говорить сейчас о конкретном времени, единственное, что я могу сказать, что ситуация, которая сейчас у нас есть, не может продолжаться, и союзники по НАТО сейчас обсуждают, как быть с этим очень серьезным вопросом", — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс оценивает последствия действий РФ и "примет необходимые решения, чтобы обеспечить безопасность союзников и твердые сдерживание и оборону", но при этом альянс не намерен отвечать по принципу "ракета на ракету, танк на танк".