Полиция Грузии подтвердила задержание шести украинцев, заявили в Киеве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция Грузии подтвердила задержание в Тбилиси шести украинцев, им назначены адвокаты, сообщил в понедельник представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шести граждан Украины. По информации департамента полиции, задержанным украинцам назначены адвокаты, их права не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу", — написал Кирилич на странице в Twitter.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В результате обыска в гостиничных номерах в Тбилиси изъяты пистолеты, автоматическое самодельное оружие и боеприпасы.

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука действительно собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Масштабный митинг оппозиции, которая не признает итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов, прошел на центральном проспекте Руставели в воскресенье. В ходе акции по Scape, при помощи смонтированного у сцены экрана, к митингующим подключился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.