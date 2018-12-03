Порошенко объявил о переброске вооружений к российской границе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией, заявил Петр Порошенко. Он также анонсировал учения в приграничных областях.

"В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди", — добавил украинский лидер в ходе выступления, которое транслировал канал 112 Украина.

Уточняется, что меры будут приняты в рамках военного положения.

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.

Отношения России и Украины



Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".