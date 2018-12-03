В Белоруссии нашли полмиллиона "тунеядцев"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В базе не занятых в экономике трудоспособных граждан Белоруссии оказались около полмиллиона человек. Об этом заявила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич, передает "Sputnik Беларусь".
База данных работает с первого декабря. По словам Костевич, граждане страны смогут узнать о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии. С 2019 года неработающие граждане будут платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду. Ранее для этого предоставлялись государственные субсидии. Если человек работает, но все равно оказался в базе, его могут удалить из нее при предъявлении доказательства о трудоустройстве.
В начале года Лукашенко подписал декрет, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей Белоруссии платить специальный сбор, введенный в 2015 году и в просторечии получивший название "налог на тунеядцев".
С первого января нового года неработающие трудоспособные граждане республики будут обязаны оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости.