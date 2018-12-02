МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". Таким сообщением он сопроводил опубликованное на его странице в Facebook видео учений бойцов ВСУ, на которых он присутствовал лично.

"Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору", — отметил он.

Также президент Украины подчеркнул, что враг должен заплатить высокую цену за безответственное решение вторгнуться на украинскую территорию.

Ранее Порошенко в интервью немецким СМИ заявил, что Россия якобы намеревается захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. По его словам, Украина находится "на передовой защиты европейской цивилизации".

В России раскритиковали заявление Порошенко. Сенатор от Крыма Сергей Цевков назвал президента Украины фантазером и выдумщиком, депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, счел заявление украинского лидера абсурдом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, также комментируя заявление Порошенко, отметила, что именно Россия сейчас защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии и милитаризма", которые сейчас характеризуют происходящее на Украине. Действия киевских властей она назвала войной против собственного народа. По ее словам, киевские власти используют национализм в качестве национальной идеи.

Военное положение

Украинское руководство ввело военное положение в десяти областях, которые граничат с Россией и Приднестровьем, в том числе в Луганской и Донецкой. Режим действует тридцать дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Накануне Порошенко также поручил перевести украинский военно-промышленный комплекс на особый режим работы. Кроме того, с третьего декабря на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.

Как заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" президент России Владимир Путин, военное положение на Украине ввели для ограничения прав и свобод, а также политической деятельности в стране перед выборами главы государства, которые должны состояться 31 марта следующего года. Российский лидер также отметил, что решение киевских властей разделило страну на благонадежных и неблагонадежных.