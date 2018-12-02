Защита украинских моряков хочет добиться признания их военнопленными

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Защита арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков прилагает все усилия, чтобы добиться признания их военнопленными, заявил адвокат члена экипажа украинского корабля "Яны Капу" Юрия Будзило Айдер Азаматов.
При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее заявила РИА Новости, что украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу РФ и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, как это пытаются представить киевские власти, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.