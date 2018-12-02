В Совфеде ответили на слова Порошенко о "плане России" по захвату городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал фантазёром президента Украины Петра Порошенко, заявившего о якобы намерении России захватить два украинских города.

Ранее Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы не отказалась от своего плана захватить украинские города Бердянск и Мариуполь (находятся на побережье Азовского моря), чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым. При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.

"Президент на Украине оказался очень лживым, фантазёр и выдумщик. Он выдумывает и сам верит потом. Порошенко нагнетает страсти, чтобы оправдать и сохранить введенное военное положение, а также получить основания сдвинуть проведение в стране президентских выборов. Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя и лживого человека, человека, который нанес большой урон украинскому государству", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, никаких намерений у России по захвату чужих территорий нет. Сенатор выразил сожаление, что зачастую западные страны поддерживают абсурдные заявления главы украинского государства.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.