США подтвердили, что контакты с Россией прерывать нельзя, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США подтверждают, что контакты с Россией прерывать нельзя: если на высшем уровне не получается, нужно использовать возможность диалога на более низких, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя. Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно", — сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

На вопрос о том, состоится ли встреча Путина и Трампа только при якобы выдвинутом США условии освобождения украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, Ушаков ответил, что ему об этом неизвестно.

"Этого я не знаю. Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу. Мы усиленно — надеюсь, не только мы, но и американцы тоже — готовились и к возможной встрече в Париже, и здесь, в Буэнос-Айресе. Но ни первый, ни второй случай не были реализованы", — пояснил помощник президента.

Он напомнил, что отмена встречи произошла не по вине России. "Здесь мы можем только сожалеть", — добавил Ушаков.

Он подчеркнул, что встреча была согласована полностью. "Мы согласовали время и место ее проведения и, в принципе, обговорили те вопросы, которые президенты в первую очередь могли бы обсудить", — отметил Ушаков.