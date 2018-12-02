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Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (287)
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фотоДональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Переговоры лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которые прошли на полях саммита G20 в Аргентине субботним вечером, завершились относительным успехом.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото
© AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo
Си Цзиньпин и Трамп договорились наладить китайско-американские отношения
Как сообщили в Белом доме, председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. Но с оговоркой: это произойдет только в том случае, если стороны достигнут соглашения по определенному кругу вопросов в течение 90 дней.

В целом, президент США отметил, что встреча была "прекрасной и продуктивной", а глава МИД Китая Ван И по итогам сообщил о намерении лидеров обменяться визитами "в подходящее время".

Испытание в три месяца

Переговоры на высшем уровне между США и КНР стороны в Аргентине припасли "на десерт". Это стало последней двусторонней встречей для Трампа на саммите. Интерес к ней был огромен из-за разгорающейся торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китай согласился покупать "очень значительный" объем продукции из США
В преддверии рабочего ужина глава МВФ Кристин Лагард выступила с призывом снять напряженность в мировой торговле и снизить пошлины, предупредив, что подобными действиями стороны оказывают негативное воздействие на мировой ВВП.

Эксперты в беседе с РИА Новости отмечали, что долгосрочных соглашений между принципиальными соперниками ждать не стоит, но успехом станет заключение "перемирия". И такое перемирие было достигнуто. Ведь буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключал введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone. Кроме того, президент США назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать с 1 января пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%.

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Китай же пообещал согласовать покупку "значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами", добавила Сандерс.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что готов одобрить ранее непринятую сделку по приобретению американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, которое не состоялось, поскольку компаниям не удалось получить разрешение от китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Одобрение со стороны SAMR было необходимым для закрытия сделки, так как на Китай приходится почти две трети выручки Qualcomm. Глава Китая заявил, что хочет еще раз рассмотреть эту сделку.

Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином "прекрасной" и "продуктивной"
Трамп и Си Цзиньпин согласились незамедлительно начать переговоры по структурным изменениям в отношении передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, непошлинным барьерам, кибермошенничеству, услугам и сельском хозяйстве.

При этом США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%. "Обе стороны согласны с тем, что они будут стремиться завершить эту сделку в течение следующих 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10-процентные пошлины будут увеличены до 25%", — предупредила Сандерс.

"Особые отношения"

Трамп неоднократно в ходе своих выступлений и заявлений апеллировал к его личным отношениям с председателем КНР. Складываться они начали во время их первой встречи в апреле 2017 года в США. Тогда Трамп пригласил китайского лидера с супругой в свою резиденцию во Флориде. Американский президент позднее вспоминал об этих переговорах и о Си Цзиньпине в восторженных тонах, называя его прекрасным человеком и другом.

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour 
Советник Трампа рассказал, как прошла встреча лидеров США и Китая
Перед началом рабочего ужина в Аргентине Трамп вновь провел связь между его личным отношением с лидером Китая и возможностью решить торговые конфликты: "Отношения, которые у меня сложились с президентом Си, очень особые. И я думаю, что это будет очень ключевой причиной, по которой мы можем, вероятно, добиться чего-то, что будет хорошо и для Китая, и для США".

Си Цзиньпин, в свою очередь, сделал акцент не на его отношении к Трампу, а на роли и влиянии двух держав в мире. "США и Китай — две важные страны с большим влиянием в мире — разделяют ответственность за поддержание международного мира и процветания. Только во взаимодействии мы сможем достичь мира и процветания. И поэтому я с нетерпением жду этой встречи, где мы сможем обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", — заявил председатель КНР.

Торговые войны по нарастающей

Трамп еще во время предвыборной кампании постоянно говорил о необходимости перехода к "справедливой торговле" с Китаем, под которой он подразумевал устранение торгового дисбаланса. Пекин же с такой постановкой вопроса не согласен и считает, что продвигаемый США принцип "паритетной торговли" или "справедливой торговли" противоречит принципу ВТО о взаимном благоприятствовании и взаимной выгоды.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото
© AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине продлилась 2,5 часа
Летом Трамп сделал первый шаг, введя пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Liakor
Обманет!!!
Его решения, почему-то, кардинально меняются каждые пятнадцать минут - проверено временем...
07:08
02.12.2018
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Андрей Елагин
Какой "добрый" дядюшка Дональд. А мог бы и бомбу бросить.
07:14
02.12.2018
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