Си Цзиньпин и Трамп договорились наладить китайско-американские отношения

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились обязательно наладить отношения между двумя странами, заявил глава МИД КНР Ван И.
Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
"Во время встречи руководители двух стран согласились, что китайско-американские отношения обязательно нужно наладить, что они обязательно будут налажены", — цитирует министра агентство Синьхуа.
Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.