Си Цзиньпин и Трамп договорились наладить китайско-американские отношения

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились обязательно наладить отношения между двумя странами, заявил глава МИД КНР Ван И.

Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Во время встречи руководители двух стран согласились, что китайско-американские отношения обязательно нужно наладить, что они обязательно будут налажены", — цитирует министра агентство Синьхуа.

Ван И подчеркнул, что двусторонняя встреча, которая продлилась два с половиной часа, прошла в дружественной и искренней атмосфере, а сами переговоры были крайне позитивными.

Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.