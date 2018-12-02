Лидеры США и Китая отметили большой прогресс по ситуации вокруг КНДР

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Буэнос-Айресе отметили большой прогресс по ситуации вокруг КНДР, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Было также достигнуто согласие о том, что в отношении Северной Кореи достигнут значительный прогресс", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Она сообщила, что стороны будут стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Президент Трамп выразил свое дружеское отношение и уважение к председателю (КНДР) Киму", — добавила Сандерс.