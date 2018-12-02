Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине продлилась 2,5 часа

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Аргентине на полях G20 с председателем КНР Си Цзиньпином, переговоры продлились около 2,5 часов, говорится в сообщении пула Белого дома.

Журналисты отмечают, что детали встречи пока не сообщаются.

Перед рабочим ужином Трамп выразил надежду, что в конечном итоге страны смогут разрешить торговые противоречия на взаимовыгодной основе. По его словам, большую роль в этом могут сыграть его личные отношения с председателем КНР, которые он охарактеризовал как "великолепные".

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что только при сотрудничестве США и Китай могут достичь мира и процветания.