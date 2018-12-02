Порошенко настаивает на введении миротворцев ООН в Донбасс

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал к прекращению огня и вводу миротворцев ООН в Донбасс.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Закликаємо до дотримання Мінських угод,щоб гарантувати стале припинення вогню. Закликаємо, щоб"блакитні шоломи"ООН, як миротворчі сили, зайняли буферну зону в окупованих регіонах. Закликаємо до звільнення наших полонених.Наголосив в інтерв’ю італійській газеті Corriera della Sera pic.twitter.com/ca0mXijgZu— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 декабря 2018 г.