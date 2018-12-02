Эрдоган предложил способ решения инцидента в Керченском проливе

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе необходимо решить на встрече "нормандской четверки", заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.
"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны – Германия, Франция, Россия и Украина — проведут между собой встречу, и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", — сказал Эрдоган журналистам, выступая на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трансляцию вел телеканал NTV.
Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.