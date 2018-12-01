Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, отметив в числе его заслуг вклад в "освобождение советского еврейства".

Во времена президентства Буша власти СССР сняли ограничения на эмиграцию евреев, более миллиона из которых переехали в Израиль в эти и последующие годы.

"От своего имени и от имени граждан Израиля выражаю сердечные соболезнования семье Буш и американскому народу в связи с кончиной великого американского патриота президента Джорджа Герберта Уокера Буша. Его ответственное и мудрое руководство в конце "холодной войны" обеспечило рост числа демократий при сохранении мира во всем мире", — говорится в заявлении Нетаньяху.

"Еврейский народ всегда будет помнить его приверженность безопасности Израиля, его вклад в дело освобождения советских евреев и его усилия по содействию миру на Ближнем Востоке на Мадридской конференции", — добавил он.

Мадридская конференция, созванная в 1991 году по инициативе США и СССР, дала старт современному ближневосточному мирному процессу, который в дальнейшем привел к заключению палестино-израильских соглашений Осло, достижению мира между Израилем и Иорданией, переговорам о сирийско-израильском урегулировании.

Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. Он был 41-м президентом США, занимая этот пост в 1989-1993 годах.

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