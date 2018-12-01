Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Буша — старшего

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, отметив в числе его заслуг вклад в "освобождение советского еврейства".
"От своего имени и от имени граждан Израиля выражаю сердечные соболезнования семье Буш и американскому народу в связи с кончиной великого американского патриота президента Джорджа Герберта Уокера Буша. Его ответственное и мудрое руководство в конце "холодной войны" обеспечило рост числа демократий при сохранении мира во всем мире", — говорится в заявлении Нетаньяху.
"Еврейский народ всегда будет помнить его приверженность безопасности Израиля, его вклад в дело освобождения советских евреев и его усилия по содействию миру на Ближнем Востоке на Мадридской конференции", — добавил он.
Мадридская конференция, созванная в 1991 году по инициативе США и СССР, дала старт современному ближневосточному мирному процессу, который в дальнейшем привел к заключению палестино-израильских соглашений Осло, достижению мира между Израилем и Иорданией, переговорам о сирийско-израильском урегулировании.
Джордж Буш — старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. Он был 41-м президентом США, занимая этот пост в 1989-1993 годах.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.