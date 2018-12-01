Меркель и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20

ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Аргентине заявил о необходимости совместно противостоять протекционизму и защищать свободную торговлю, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Китай и Германия, являясь ведущими экономиками мира и крупнейшими торговыми странами, должны продолжить совместно защищать свободную торговлю и противостоять протекционизму, мы готовы прикладывать совместные с Германией усилия по защите международной системы с ООН в качестве основы, а также сообща отвечать на различные глобальные вызовы", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в сообщении.

Китайский лидер выразил готовность продолжить поддерживать тесное сотрудничество с Германией, прикладывать совместные усилия для защиты мультилатерализма и открытой мировой экономики, а также для обеспечения глобального мира и стабильности.

Канцлер ФРГ, слова которой также приводятся в сообщении, в свою очередь отметила, что "в условиях сложной и изменчивой международной ситуации, Германия и Китай должны добиваться более тесных контактов и координации, Берлин поддерживает укрепление сотрудничества Евросоюза и Китая, готов играть в этой связи еще более важную роль".

Си Цзиньпин в разговоре с Меркель сделал акцент на том, что Китай в этом году объявил целый ряд новых инициатив по открытию своего рынка и упрощению доступа на него для других стран.

"Я обратил внимание на то, что немало немецких компаний в самых различных областях уже получили выгоды от новой политики открытости. Сторонам необходимо в полной мере использовать свои преимущества, продвигать высококачественное сотрудничество, поднимать его на новый уровень", — сказал председатель КНР.

Канцлер ФРГ отметила, что сотрудничество двух стран в разных сферах развивается планомерно.

"Я очень рада, что немецкие компании смогли получить выгоды от политики открытости в Китае", — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ также выразила готовность укреплять прагматическое сотрудничество с Китаем во всех областях, включая расширение взаимодействия на рынках третьих стран, особенно в сфере инфраструктурного строительства и проведения обучающих тренингов.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили сотрудничество по проектам инициативы "Один пояс, один путь".